У Держдепартаменті засудили перехоплення літака США біля окупованого Криму

У Держдепартаменті США засудили інцидент 29 січня, коли над Чорним морем був перехоплений російським винищувачем американський літак-розвідник.

«Закликаємо Росію припинити ці небезпечні дії, які збільшують ризик прорахунку, небезпеку для екіпажу з обох сторін і зіткнення в повітрі», – йдеться у заяві.

Реакція Вашингтона з’явилася після того, як літак EP-3 Aries Військово-морських сил США був у понеділок перехоплений російським Су-27 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, біля окупованого Криму. Американська сторона повідомила, щоросійський військовий літак обрав «небезпечну відстань» – до 1,5 метра і прямо перетнув курс польоту американського літака.

В російському Міноборони натомість заявили, що їхній Су-27 наблизився до американського літака «на безпечну відстань», ідентифікував його і супроводжував, «не допускаючи порушень російських кордонів».

Це вже не перший випадок небезпечних дій російських військових літаків стосовно літаків західних країн. За даними сайтів, що реєструють курси літаків, у тому числі військових, американські літаки-розвідники останнім часом стали частіше патрулювати вздовж берегів окупованого Криму, а безпілотні розвідники – вздовж лінії контакту з російськими гібридними силами на Донбасі. Зокрема, попереднє таке зареєстроване патрулювання цього самого американського розвідника EP-3 біля Криму відбулося 27 січня.