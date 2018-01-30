Ірландія наприкінці травня проведе референдум щодо скасування заборони на аборти – прем’єр

Уряд Ірландії провів ввечері 29 січня засідання, на якому члени Кабміну домовилися про референдум щодо скасування заборони на більшість абортів.

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар повідомив, що голосування відбудеться наприкінці травня з приводу зняття конституційної заборони.

За словами прем’єра, виборцям поставлять запитання – чи хочуть вони зберегти поправку 8-му до Конституції чи скасувати її, відповідно уповноваживши парламент ухвалити законодавство щодо переривання вагітності.

Варадкар заявив, що проводитиме кампанію за лібералізацію чинного законодавства в цьому питанні.

Поправка від 1983 року зобов’язує владу однаково захищати право на життя матері і ненародженої дитини, роблячи переважно римо-католицьку Ірландію країною із найсуворішим законодавством про заборону на аборти в Європі. Аборт є законним лише в рідкісних випадках, коли життя жінки – в небезпеці.