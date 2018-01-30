Пакистан: на кордоні з Афганістаном через вибух загинули щонайменше 6 членів однієї родини

Щонайменше шестеро членів однієї родини загинули через підрив автомобіля в північно-західному регіоні Пакистану поблизу афганського кордону. За повідомленнями, родина їхала 30 січня на похорон в племінному районі Куррам. Загинули троє жінок і троє чоловіків. Поки не зрозуміло яка саме вибухівка стала причиною підриву авто.

Повідомляється, що в результаті вибуху вижила одна людина, вона у задовільному стані. Ким були жертви нападу – шиїтами чи мусульманами-сунітами – теж не вказують. Шиїти становлять близько 20 відсотків населення Пакистану.

Ніхто не взяв на себе відповідальності за напад.