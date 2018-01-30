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30 Січень 2018, Київ 12:15
Новини | Міжнародні

Пакистан: на кордоні з Афганістаном через вибух загинули щонайменше 6 членів однієї родини

Чоловік, який вижив після вибуху автомобіля, у якому з рідними їхав на похорон в племінному районі Куррам, Пакистан, 30 січня 2018 року

Щонайменше шестеро членів однієї родини загинули через підрив автомобіля в північно-західному регіоні Пакистану поблизу афганського кордону. За повідомленнями, родина їхала 30 січня на похорон в племінному районі Куррам. Загинули троє жінок і троє чоловіків. Поки не зрозуміло яка саме вибухівка стала причиною підриву авто.

Повідомляється, що в результаті вибуху вижила одна людина, вона у задовільному стані. Ким були жертви нападу – шиїтами чи мусульманами-сунітами – теж не вказують. Шиїти становлять близько 20 відсотків населення Пакистану.

Ніхто не взяв на себе відповідальності за напад.

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