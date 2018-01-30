МОК заборонив Reuters висвітлювати церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив інформаційному агентству Reuters висвітлювати церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор 2018 в Пхйончхані після того, як воно опублікувало без дозволу фотографії з репетиції тестового запалювання Олімпійського вогню, повідомляють південнокорейські ЗМІ.

Традиційно церемонія відкриття Олімпіади тримається в таємниці.

Агентство Reuters, у свою чергу, заявило, що опублікувало фотографії помилково, незабаром воно видалило всі поширені знімки.

Зимові Олімпійські ігри 2018 року пройдуть з 9 по 25 лютого в південнокорейському Пхйончхані.