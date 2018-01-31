Один військовий загинув, двоє поранені минулої доби на Донбасі – штаб

Один український військовий загинув і двоє були поранені у зоні бойових дій на сході України 30 січня, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили три обстріли позицій сил АТО.

«На донецькому напрямку ворог, з 82-міліметрових мінометів та гранатометів, вів вогонь по позиціях наших захисників неподалік Пісків. На Приазов’ї міномети калібру 82-мм були застосовані противником поблизу Лебединського, а великокаліберні кулемети і стрілецька зброя – біля Водяного», – йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили ЗСУ в 4 порушеннях режиму тиші минулої доби. На сайтах угруповання «ДНР», що контролює частину Донецької області України, оновленої інформації за останні години не надають.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.