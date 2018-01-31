Суд в Росії проведе засідання у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір»

Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 31 січня проведе засідання у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір». Як передає Крим.Реалії, суд почне розгляд по суті кримінальної справи щодо шести кримчан, звинувачених у причетності до діяльності організації «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії, а фактично і в анексованому нею Криму.

Раніше російський військовий суд розглядав «справу Хізб ут-Тахрір» на виїзних засіданнях у Сімферополі, після чого заарештованих кримчан етапували з Криму в Росію, в Ростов-на-Дону.

Фігуранти «ялтинської справи Хізб ут-Тахрір» Арсен Джеппаров і Рефат Алімов перебувають під вартою після того, як їх заарештували в Краснокам’янці 18 квітня 2016 року. Перших чотирьох обвинувачених цієї справи заарештували 11 лютого 2016 року. Серед них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв та Інвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

24 січня Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії звільнення шести фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами є переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що несправедливо переслідуються в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список об’єднань, названих «терористичними». Після захоплення Криму Москва намагається насаджувати цю внутрішньоросійську заборону і на цій окупованій частині території України, хоча в Україні організація діє легально.