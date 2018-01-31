Сильний вітер знеструмив понад 40 населених пунктів в Україні – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що через дощ і поривчастий вітер минулої ночі спрацювали системи захисту ліній електропередач, що призвело до знеструмлення 43 населених пунктів у 6 областях України.

Згідно з повідомленням, найбільше дісталося через негоду Житомирській області – 15 населених пунктів без електрики, найменше – Чернігівській (3). Проблеми з електропостачанням також виникли у Черкаській, Сумській, Київській та Одеській областях.

«До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго», – повідомили в ДСНС.

В Укргідрометцентрі також повідомили, що вранці 31 січня в Україні, вдень у Сумській, Луганській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях збережеться поривчастий вітер – 15-20 м/с.

За даними синоптика Наталки Діденко, 31 січня в Україні очікується 0+4 градуси, а на сході протягом дня 0-3 градуси морозу, вітер буде західного напрямку.

«Циклон на північному сході зачіплятиме атмосферними фронтами наші східні області, частину центральних областей, Полтавщину, області Дніпра, Кропивницького, Черкас, також Миколаївщину та Запоріжжя мокрим снігом, на півдні – дощем», – повідомила синоптик на сторінці у Facebook.