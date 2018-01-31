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31 Січень 2018, Київ 12:58
Новини | Міжнародні

У Афганістані стався землетрус

Геологічна служба США повідомила, що землетрус магнітудою 6,1 стався 31 січня в районі Гіндукушського гірського хребта в Афганістані.

Місцеві жителі повідомили, що поштовхи відчувалися і в столиці Кабулі. Крім того, повідомляється, що землетрус був відчутний і в столиці Таджикистану Душанбе.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу був за 35 кілометрів на південь від міста Жарм, що в північно-східній частині Афганістану, на глибині 191 кілометрів.

Інформації про руйнування чи жертви наразі немає.

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