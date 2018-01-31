У Facebook заборонили рекламувати криптовалюту

Соціальна мережа Facebook заборонила розміщувати на своїй платформі рекламу криптовалюти, первинного розміщення монет і бінарних опціонів. В офіційному блозі Facebook вказано, що цей крок спрямований проти оголошень про фінансові послуги, «які часто пов’язані з такими, що вводять в оману».

У Facebook повідомили, що будуть виявляти і видаляти таку рекламу і просять користувачів повідомляти про випадки порушення нових правил.

Повідомляється, що компанія стежитиме за виконанням нових правил як в самій соціальній мережі, так і в Audience Network та Instagram.

Біткойн – найпопулярніша криптовалюта в світі. Одна з головних особливостей платіжної системи – це те, що вона непідконтрольна жодній державі чи приватній особі. Власник біткоїнів може зберегти повну анонімність при здійсненні покупок в інтернеті.

В Україні Національний банк, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку й Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжними засобами.