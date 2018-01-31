Землетрус в Афганістані призвів до жертв в сусідньому Пакистані

Одна людина загинула і щонайменше 15 зазнали поранень у різних частинах Пакистану через землетрус в сусідньому Афганістані 31 січня. Повідомляється, що дівчина загинула і ще 5 людей були поранені через обвал даху в одному з сіл у пакистанській провінції Белуджистан. Водночас в самому Афганістані повідомлень про жертви чи руйнування немає.

Згідно з повідомленнями, підземні поштовхи відчувалися не лише в столиці Афганістану Кабулі, а й у Душанбе (Таджикистан), Ісламабаді (Пакистан) та Нью-Делі (Індіїя).

Раніше сьогодні Геологічна служба США повідомила, що землетрус магнітудою 6,1 стався 31 січня в районі Гіндукушського гірського хребта в Афганістані. Епіцентр землетрусу був за 35 кілометрів на південь від міста Жарм, що в північно-східній частині Афганістану, поблизу кордону країни з Таджикистаном, на глибині 191 кілометрів.

Афганістан часто потерпає від землетрусів, особливо в районі Гіндукушського хребта, який розташований біля стику євразійських та ндійських тектонічних плит.

У 2015 році землетрус магнітудою 7,5 забрав у регіоні життя понад 400 людей, кілька тисяч залишились без домівок в Афганістані, Пакистані та Індії.