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01 Лютий 2018, Київ 00:20
Новини | Суспільство

Чехія готується прийняти на роботу до 20 тисяч громадян України

Міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропніцкі

Уряд Чехії 31 січня ухвалив рішення, яке дозволить вже цього року прийняти на роботу до 20 тисяч українців, удвічі більше, ніж було досі.

Як йдеться в ухваленому документі, у відповідності до державної програми «REŽIM UKRAJINA» («Режим Україна»), кількість «заяв для отримання картки працевлаштування зросте на 10 тисяч».

Як зазначив міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропніцкі, з цією метою буде збільшена кількість працівників чеських консульств в Україні, а також передбачається скорочення терміну залагодження дозволів на працевлаштування.

Як повідомляють чеські ЗМІ, Міністерство закордонних справ вже погодило свої кроки з головою уряду Андреєм Бабішем.

Через брак робочої сили в країні уряд Чехії також вивчає можливості працевлаштування громадян із Білорусі й Сербії.

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