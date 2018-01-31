У «справі Плотницького» вчетверте взяв самовідвід суддя

У Дніпрі справу проти ватажків угруповання «ЛНР» – Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва й Андрія Патрушева – за збитий військовий літак Іл-76 з українськими військовослужбовцями на борту, знову не змогли розглянути через самовідвід судді. Засідання мало відбутись 31 січня в Красногвардійському райсуді міста, до якого повернули справу з апеляційного суду.

Один із членів колегії суддів заявив про самовідвід, пославшись на те, що раніше працював у Донецьку.

За інформацією з суду, тепер на справу очікує новий автоматичний розподіл. Після цього буде відома дата наступного засідання.

Це вже четвертий самовідвід судді в цій справі, розгляд якої в Дніпрі не можуть почати вже рік.

Прокуратура Дніпропетровської області в січні 2017 року повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76.

Після цього процес не зміг початися спочатку в Бабушкінському районному суді Дніпра через самовідводи суддів, а потім і в Красногвардійському суді – також через самовідвід судді.

У кінці 2017 року справу передали в апеляційний суд області для визначення підсудності, але той знову повернув її до Красногвардійського райсуду. 3 січня цей суд не зміг почати розгляд справи через хворобу судді. Головуючий суддя пішов на лікарняний напередодні, коли мало відбутись засідання. 30 січня засідання знову відклали через погане самопочуття судді.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і дев'ятеро членів екіпажу. Усі загинули.

2017 року Павлоградський міськрайонний суд на Дніпропетровщині визнав винним у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76 генерал-майора Віктора Назарова, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його визнали винним у недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків. Суд присудив генералу сім років ув’язнення, однак він подав на апеляцію.