США: поїзд з республіканцями зіткнувся із сміттєвозом, 1 людина загинула, 6 травмовані

Поїзд, в якому їхали речник Палати представників Пол Раян і кілька десятків інших законодавців-республіканців зіткнувся 31 січня із сміттєвозом у американському штаті Вірджинія – одна людина з вантажівки загинула, ще одна поранена, загалом госпіталізація знадобилася шістьом людям.

Як повідомили у Білому домі, жоден з членів Конгресу серйозно не постраждав в результаті аварії, що сталася, коли потяг рухався із Вашингтона в Західну Вірджинію для запланованого виступу політиків з Республіканської партії.

Повідомляється, що через зіткнення вантажівку зі сміттям переломило навпіл, сміття висипалось на узбіччя.

Що стало причиною аварії наразі невідомо.

Конгресмени-республіканці традиційно вирушають в такі заміські поїздки, цього разу з планами на виступ президента США Дональда Трампа і віце-президента Майка Пенса. Повідомляється, що через аварію виступи політиків не скасували.