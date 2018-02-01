Адміністрація Трампа продовжила на 18 місяців дозвіл на перебування в США біженцям з Сирії

У Адміністрації президента США Дональда Трампа повідомили, що протягом 18 місяців буде захищений статус близько 7 тисяч сирійських біженців, що дозволить їм залишатися в Сполучених Штатах.

«Після ретельного розгляду умов на місцях було вирішено, що необхідно продовжити термін дії «Тимчасового захищеного статусу для Сирії» (його дія мала закінчитися в березні – ред.)», – повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки.

Відповідно до нового рішення, сирійцям буде дозволено залишатися в США до 30 вересня 2019 року.

Цей крок стосуватиметься сирійців, які прибули до США з 2016 року чи раніше, і не стосуватиметься тих, хто приїхав опісля.

Громадянська війна в Сирії змусила близько 5 мільйонів сирійців покинули країну і забрала життя близько 400 тисяч людей від початку збройного конфлікту, що почався з антиурядових виступів в березні 2011 року.

У війні в Сирії Росія та Іран підтримують уряд президента Башара Асада, тоді як Сполучені Штати і Туреччина підтримують різні групи повстанців.