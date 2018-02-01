ДСНС попереджає про підйом рівнів води у річках

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили про підйом рівнів води у річках, зокрема на річках басейну Прип’яті та у верхів'ї Днiстровського водосховища.

«1-4 лютого на річках басейну Прип’яті продовжуватимуться підйоми рівнів води на 0,1-0,5 метра над рівнями та збільшення шару води на заплавах. Подальше руйнування льодового покриву з можливим різким коливанням рівнів води», – йдеться в повідомленні.

Крім того, до 3 лютого у верхів’ї Днiстровського водосховища (на ділянці Рухотин – Жванець – Устя) очiкується подальше руйнування льодового покриву, мiсцями льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води, додали в ДСНС.

За даними синоптика Наталки Діденко, 1 лютого в Україні буде суха погода з температурою вдень +4+9 на більшій частині території країни. У Києві сухо, вдень до +4 градусів.

«З 7-8 лютого до нас заходить чергове істотніше похолодання. Зима ще на своїй території», – написала синоптик на сторінці у Facebook.