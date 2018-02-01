МВС: посвідчення водія в Україні торік отримали понад 3600 іноземців, найбільше – росіяни

Упродовж 2017 року 3620 іноземних громадян отримали в Україні посвідчення водія, повідомили у прес-службі Головного сервісного центру МВС України

«Щорічно запит на отримання посвідчення водія в Україні є у декількох тисяч іноземців, які перебувають на території країни у зв’язку з роботою, навчанням або з особистих причин. Більшість іноземних громадян складає іспит з Правил дорожнього руху у місті Києві, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Одеській областях», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, загалом торік посвідчення водія в Україні отримали громадяни 100 країн. Найчастіше зверталися з цього приводу громадяни Росії – 982, Азербайджану – 319, Молдови – 246, Китаю – 188, та Грузії – 182. У списку отримати право кермування автомобілем в Україні були також громадяни Туркменістану, Вірменії, Узбекистану, Туреччини, Білорусі, Сирії, Іраку, В’єтнаму, Казахстану, Німеччини, Польщі, Гвінеї, Індія, Таджикистану, США, Пакистану, Йорданії, Литви та інших країн.

Відповідно до українського законодавства, іноземці мають право керувати транспортними засобами на території України на підставі міжнародного водійського посвідчення, але після прописки в Україні вони мають отримати також водійське посвідчення українського зразка. Отримання другого (українського) водійського посвідчення проводиться протягом 60 днів та передбачає складання іспитів у ДАІ (без проходження навчання у автошколі).