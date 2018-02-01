Порошенко назвав неприйнятним рішення польського парламенту про «бандерівських націоналістів»

Президент України Петро Порошенко висловив стурбованість з приводу рішенням польського парламенту про кримінальну відповідальність за заперечення злочинів «бандеризму».

«Глибоко стурбований рішенням польського парламенту. Історична правда вимагає відвертої розмови та діалогу, а не заборон. Оцінки, які містяться в цьому рішенні, є абсолютно необ’єктивними та категорично неприйнятними. Ми насамперед пам’ятаємо наші спільні перемоги і боротьбу проти тоталітарних режимів. Жодне політичне рішення не може замінити історичну правду», – написав Порошенко 1 лютого у Facebook.

За його словами, ухвалені зміни до закону про Інститут національної пам’яті не відповідають «проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею».

«Закликаю Польщу до об’єктивності та діалогу. Тільки разом переможемо», – додав Порошенко.

В ніч на 1 лютого у польському Сенаті відбулося голосування за зміни до закону про Інститут національної пам’яті, якими вводиться кримінальна відповідальність за заперечення злочинів «українських націоналістів», а також за приписування польському народові нацистських злочинів. 57 із 82 присутніх у Сенаті депутатів проголосували за внесення змін до відповідного закону. 23 депутати-опозиціонери висловилися проти, один утримався. Щоб закон набрав чинності, його ще має підписати президент Польщі Анджей Дуда.

26 січня Сейм Польщі, нижня палата парламенту, вніс зміни до закону про Інститут національної пам’яті, який забороняє пропаганду тоталітарних ідеологій і визначає злочинною участь «бандерівських націоналістів» у знищенні єврейського населення та геноциду громадян міжвоєнної Польщі на території Волині та «Східної Малопольщі», тобто Галичини. Згідно зі змінами, порушників оновленого закону каратимуть грошовими штрафами або ув’язненням до трьох років. МЗС України у своїй заяві назвало рішення польського Сейму «черговою спробою нав’язати однобічне трактування історичних подій».