У Києві від ножового поранення помер військовий, поліція відкрила провадження про «умисне вбивство»

У Нацполіції Києва повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею про «умисне вбивство» через завдання вранці 1 лютого смертельного ножового поранення 22-річному військовослужбовцю в одному із кафе на вулиці Сергієнка у Києві.

«Свідки події розповіли, що у кафе між двома компаніями виник конфлікт. Коли словесні аргументи закінчилися, один із чоловіків вихопив ніж і вдарив ним опонента у шию. Після скоєного зловмисник зі своїми товаришами втік на своїх автівках. Потерпілий – військовослужбовець, 1996 року народження. У кафе знаходився у позаслужбовий час», – йдеться в повідомленні столичної поліції.

Водночас, за даними ЗСУ, загиблий був контрактником однієї із військових частини повітряного командування «Центр», дислокованої у Київському гарнізоні.

За фактом події керівництво повітряного командування «Центру» Повітряних сил ЗСУ також призначило службове розслідування.