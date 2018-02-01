За фактом замаху на вбивство депутата міськради Нікополя відкрите кримінальне провадження – поліція

Поліція Дніпропетровської області почала розслідування за фактом замаху на вбивство депутата Нікопольської міської ради Олександра Рибакова.

Як повідомили у відділі комунікації управління Нацполіції в Дніпропетровській області, у середу ввечері біля гаражів на вулиці Трубченка в Нікополі пролунали вибухи, якраз тоді, коли потерпілий 57-річний Олександр Рибаков виходив із гаража.

«В цей момент невідомий чоловік кинув всередину дві гранати, попередньо – Ф-1 та РГД-5. Після нападу зловмисник втік. Наразі поліція опитує можливих свідків події та встановлює всі обставини злочину. Вживаються заходи для встановлення та затримання нападника. Депутата з множинними осколковими пораненнями обох ніг госпіталізовано до лікарні», – повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, наразі життю Рибакова нічого не загрожує.



