В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл так званого «міністерства оборони» у Донецьку

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл будівлі так званого «міністерства оборони» у Донецьку.

Як повідомляють сайти сепаратистів і російська агенція «РИА-Новости», сьогодні ввечері невідомі відкрили вогонь з гранатомета по будівлі.

За цими даними, постраждалих немає.

Після анексії Криму навесні 2014 року на частині Донбасу почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських бойовиків. Москва ці звинувачення відкидає.

До цього часу Донецьк контролюють бойовики з угруповання «ДНР».