МВФ: термінів прибуття місії в Україну наразі немає

Міжнародний валютний фонд не має якихось часових орієнтирів щодо прибуття місії в Україну з приводу надання чергового траншу кредиту, повідомив офіційний представник фонду Вільям Мюррей.

«У мене немає якихось відомостей щодо прибуття місії. Час ще не було визначено», – сказав він під час брифінгу у Вашингтоні 1 лютого.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

У Міністерстві фінансів України раніше заявляли, що очікують надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року.