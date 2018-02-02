4 звільнених з полону в Лівії українці повернулися на батьківщину – Порошенко

Четверо громадян України, звільнених із полону у Лівії, повернулися 2 лютого на батьківщину, повідомив на сторінці у Facebook президент України Петро Порошенко.

«Радий поверненню на рідну землю чотирьох наших громадян після багатьох років полону в Лівії», – написав президент.

Він подякував дипломатам і Службі зовнішньої розвідки за звільнення українців.

Міністерство закордонних справ України 24 січня заявило, що українці, працевлаштовані у Лівії у місцевих медичних закладах, на підприємствах видобувної та транспортної інфраструктури мають бути вкрай обережними і негайно залишити її територію. Серед причин вказувалась погана безпекова ситуація в Лівії і системні затримання у цій країні морських та повітряних суден, до складу екіпажів яких входять, зокрема, й українські громадяни.

Українські дипломати стверджують, що можливості реагування та захисту українських громадян у Лівії суттєво обмежені через, у тому числі, передислокацію у лютому 2015 року посольства України у Лівії до Тунісу через загрозу безпеці персоналу.