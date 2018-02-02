МЗС Росії: до роботи СЦКК потрібно залучити представників «ДНР» і «ЛНР»

Міністерство закордонних справ Росії виступає за залучення у Спільний центр із координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) представників угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Як заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, для повернення представників Росії в СЦКК повинні бути забезпечені «нормальні умови роботи».

«Думаю, ми в праві вимагати, щоб були створені нормальні цивілізовані умови для перебування наших представників. Крім того, ми вважаємо за необхідне, щоб в цьому центрі були представлені Донецьк і Луганськ. Це теж важлива умова», – заявив він 1 лютого.

Росія наприкінці минулого року вивела своїх представників зі Спільного центру координації припинення вогню (СЦКК). Вони покинули Україну через, як заявили в російському МЗС, «напружену морально-психологічну ситуацію» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців». Українські представники заявили, що виведення Росією своїх представників з СЦКК є спробою Кремля змусити Київ вести переговори з представниками підтримуваних Москвою сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР».