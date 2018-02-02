Бойовики обстріляли селище Миронівське, постраждалих немає, є проблеми з електрикою – Жебрівський

Підтримувані Росією бойовики обстріляли минулої ночі селище Миронівське Бахмутського району Донецької області, в результаті чого є руйнування будинків, але ніхто з людей не постраждав, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Внаслідок обстрілу з важкого озброєння пошкоджений приватний будинок та дві будівлі Донрибкомбінату, перебиті дві лінії електропередач – 10 будинків залишилися без світла. Люди, на щастя, не постраждали», – написав Жебрівський на сторінці у Facebook.

За його даними, у селищі вже працюють ремонтні бригади. Матеріали, необхідні для ремонту пошкодженого житла та відновлення електропостачання є, додав Жебрівський.

У штабі АТО раніше сьогодні повідомили, що минулої доби підтримувані Росією бойовики продовжили застосовувати по позиціях ЗСУ на Донбасі важкі міномети. Усього, за даними штабу, незаконні збройні формування випустили в бік українських військових понад півсотні мін різних калібрів. Натомість бойовики з угруповання «ДНР» стверджують, що українська сторона у четвер випустила майже 160 боєприпасів в бік захоплених донецькими бойовиками територій.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.