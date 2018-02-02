У Криму Севастопольський морський завод передали Росії – документ

В анексованому Росією Криму підприємство «Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе» передали з власності міста у власність Росії. Відповідне розпорядження від 31 січня 2018 року №127-р, оприлюднене 2 лютого на сайті уряду Росії.

«Прийняти в федеральну власність підприємство «Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе» як майновий комплекс», – йдеться в документі.

У пояснювальній записці сказано, що це рішення «прискорить інтеграцію підприємства в оборонно-промисловий комплекс Росії», а також забезпечить повноцінне завантаження виробничих потужностей. Підприємство буде перебувати у віданні міністерства промисловості і торгівлі Росії, зазначається в документі.

Севастопольський морський завод увійшов до списку компаній, щодо яких США вводить санкції через їх зв’язки з російськими військовими і спецслужбами.

наприкінці лютого 2015 року уряд Севастополя, підконтрольний Росії, схвалив рішення про «націоналізації» Севморзаводу.

До анексії Криму Росією власником підприємства був нинішній президент України Петро Порошенко. За офіційними даними SMIDA, 89% акцій «Севморзаводу» належить ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд« Прайм Ессетс Кепітал», власником якого є Петро Порошенко.