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02 Лютий 2018, Київ 14:20
Новини | Міжнародні

Суд у Москві дозволив журналісту Алі Ферузу виїхати з Росії

Алі Феруз

Московський міський суд 2 лютого призупинив процедуру видворення з Росії журналіста «Нової газети» Алі Феруза, а також дозволив йому виїхати в іншу країну. При цьому до свого від’їзду Феруз повинен перебувати в установі тимчасового утримання іноземних громадян, де провів останні кілька місяців, йдеться в рішенні суду.

Громадянин Узбекистану Алі Феруз (справжнє ім’я Худоберді Нурматов) кілька років безуспішно намагався отримати статус біженця в Росії, але отримував відмову від МВС Росії. За словами представника відомства, Феруз не довів наявність загрози для нього в разі повернення до Узбекистану. Однак за даними колег журналіста, родичів і правозахисників, Ферузові в Узбекистані загрожує «смертельна небезпека».

На початку серпня 2017 року журналіст був затриманий в Москві. Його звинуватили в порушенні міграційного законодавства. На початку серпня російський суд призупинив виконання рішення про депортацію Феруза до розгляду скарги журналіста в Європейському суді з прав людини.

Наприкінці грудня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скаргу Алі Феруза (Худоберді Нурматова), якому загрожує депортація в Узбекистан. Суд в Страсбурзі надіслав владі Росії питання про те, чи було порушене право Феруза на особисту свободу та недоторканність і право на заборону тортур. Після постанови ЄСПЛ Мосміськсуд припинив процедуру депортації журналіста.

22 січня Верховний суд скасував рішення про видворення та скерував справу Феруза на новий розгляд.

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