Франція: внаслідок сутички у Кале загинули 5 мігрантів

На півночі Франції у портовому місті Кале внаслідок сутички між афганцями і африканцями п’ять мігрантів загинули, повідомляє місцева влада.

Четверо еритрейців віком 16-18 років перебувають у критичному стані, ще п’ятеро людей госпіталізували в сусіднє місто Лілль із серйозними травмами, повідомили чиновники.

У результаті зіткнень постраждали понад десять людей, включаючи двох співробітників міліції.

«Ми досягли ескалації насильства, яке стало нестерпним для обох сторін – з Кале та мігрантів», – сказав міністр внутрішніх справ Джерард Коломб під час нічного візиту до міста.

«Це рівень насильства, якого ніколи раніше не було», – додав він.

Повідомляється, що спочатку насильство сталося у черзі на роздачу їжі, у черзі були близько 100 еритрейців та 30 афганців. Французьке інформаційне агентство AFP повідомило, що це почалося, коли афганець почав стріляти.

Відомий табір переселенців у Кале був зруйнований в 2016 році.

Але сотні мігрантів залишаються в портовому місті, очікуючи на можливість потрапити до Англії через Ла-Манш.