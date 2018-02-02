У Києві активісти закликали Порошенка не призначати Сімоненко суддею Верховного Суду

У Києві активісти та експерти Реанімаційного пакету реформ провели біля Адміністрації президента протест «Суддя Сімоненко: до Верховного Суду from russia with love» із закликом не затверджувати кандидатуру Валентини Сімоненко на посаду судді у Верховному Суді України.

Валентина Сімоненко отримала негативний висновок Громадської ради доброчесності та, за словами активістів, співпрацює з окупаційною владою в Криму.

Крім того, активісти стверджують, що Сімоненко у 2015 році зверталася із заявою про постановку на облік в податкових органах окупаційної влади Росії в Криму.

Директор Фундації DeJuRe, член Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков стверджує, що суддя не задекларувала свої статки, її чоловік має бізнес у Криму, а сестра працює в державних органах Криму.

«Незважаючи на все це, Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища Рада правосуддя рекомендують її на посаду», – каже Жернаков.

«Президент може утриматися від призначення, або повернути цей процес назад. Проблеми не буде, якщо її призначення не відбудеться. Верховний суд не розсиплеться. Але цей випадок кричущий», – додав він.

Активісти передали президенту звернення про неможливість Сімоненко обіймати посаду судді Верховного Суду та працювати в органах державної влади.

Сімоненко наразі цих заяв активістів не коментувала. Раніше Сімоненко пояснювала, що у зв’язку з хворобою своєї матері вона відвідувала анексований Росією Крим.

У грудні 2017 року Вища рада правосуддя рекомендувала кандидатуру Валентини Сімоненко на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Відповідно до процедури, президент призначає до Верховного суду рекомендованих ВРП кандидатів на посади суддів.

Конкурс у новий Верховний суд почався 7 листопада 2016 року, а у липні 2017 року Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила переможців конкурсу на посаду суддів нового Верховного суду. Кілька суддів, які фігурували у журналістських розслідуваннях програми «Схеми», потрапили до рейтингу кандидатів на посади у новому Верховному суді. Серед переможців була Валентина Сімоненко. Вона була противницею електронного декларування. Також під час складання практичного завдання у рамках конкурсу Валентина Сімоненко отримала у вигляді практичного завдання справу, дуже подібну до тієї, яку розглядала раніше.

15 грудня 2017 року розпочав роботу новий Верховний суд України. На момент початку роботи нового Верховного суду припиняють функціонування старий Верховний суд, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд і Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ.