СБУ: затриманого екс-чиновника з анексованого Криму на адмінкордоні «чекали»

Співробітники Головного управління Служби безпеки України в АР Крим і Севастополі очікували на призначеного Кремлем екс-заступника міністра анексованого Криму на адміністративному кордоні з півостровом. Про це проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» повідомила речниця кримського управління СБУ Христина Владимирцева.

«Це робота саме нашого кримського управління. Оперативники провели роботу і знали, що він буде їхати. Вони його чекали. Як тільки він перетнув адмінкордон, його затримали, чогось екстраординарного в затриманні не було», – сказала Владимирцева.

За її словами, співробітники кримського управління проводять роботу за списками осіб, які раніше були держслужбовцями України, а пізніше почали працювати у призначених Росією органах влади в анексованому Криму. Щодо них відкриті кримінальні провадження, тривають заочні розгляду.

Співробітники СБУ 2 лютого затримали колишнього заступника голови Міністерства спорту анексованого Росією Криму в пункті пропуску «Каланчак». За словами речниці СБУ Олени Гітлянська, затриманий прямував на материкову Україну з метою отримати закордонний біометричний паспорт.

Слідчі Головного управління СБУ в АР Крим відкрили кримінальне провадження за статтею «державна зрада». Суд на материковій частині України 3 лютого обере запобіжний захід затриманому.

Українські відомства поки що не повідомляють прізвище затриманого. Однак Крим.Реалії встановили, що на сайті призначеного Москвою уряду Криму навесні 2016 року був звільнений з посади заступника голови Мінспорту Фарух Камалов. Ім’я Фаруха Камалова є в списку керівництва ДОСААФ Росії в Криму, також Камалов входив до складу робочої групи зі створення програми «Патріотичне (військово-патріотичне) виховання громадян Росії в Криму».