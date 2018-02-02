У Росії правозахисник оскаржив заборону фільму «Смерть Сталіна»

Правозахисник із російського регіону Комі Ернест Мезак оскаржив рішення Міністерства культури країни про відкликання прокатного посвідчення у фільму «Смерть Сталіна». Відповідний позов поданий у Сиктивкарський міський суд, повідомив Мезак в інтерв’ю радіостанції «Ехо Москви».

У позові, зокрема, зазначається, що російський Мінкульт порушив статтю 10 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує свободу вираження думок і право на отримання інформації культурно-розважального характеру.

Мезак зазначив, що положення про видачу прокатних посвідчень, на яке посилається Мінкульт, не може бути застосоване. Правозахисник стверджує, що цей документ дозволяє відкликати прокатне посвідчення у фільмів тільки після початку прокату. «Крім того, підставою для відкликання має бути наявність у фільмі інформації, поширення якої забороняється російським законодавством», – сказав Мезак.

За його словами, у міністерства не було достовірних відомостей про те, що фільм може містити заборонену інформацію, бо він був направлений на додаткову експертизу.

Сатирична комедія британського режисера Армандо Яннуччі «Смерть Сталіна» розповідає про боротьбу за владу в СРСР після смерті Йосифа Сталіна 1953 року. Спочатку фільм отримав прокатне посвідчення в Росії, однак 23 січня Міністерство культури країни скасувало показ, пояснивши це зверненням «групи юристів», які побачили у фільмі ознаки екстремізму і визнали, що він ображає пам’ять загиблих.

У відомстві заявили, що пропонували прокатнику перенести прем’єру на півроку в зв’язку з річницею Сталінградської битви. Перевірити фільм на екстремізм попросили Генпрокуратуру Росії.

Один із кінотеатрів Москви все ж показав фільм.