Київ вдячний США за оборонну зброю, Вашингтон закликає схвалити закон про безпеку – із зустрічі Полторака і Маттіса

Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся 2 лютого з міністром оборони США Джимом Маттісом у Пентагоні, висловивши під час зустрічі вдячність американській стороні за рішення про надання Україні оборонної летальної зброї.

«США є й буде головним стратегічним партнером для України. США з початку російської агресії стали на захист України та підтримали нас у боротьбі за територіальну цілісність держави. Нам було б важко без цієї підтримки: ефективна дорадча, фінансова допомога, тренінгові програми, все це – успішні Збройні сили України… Я вдячний уряду США, Конгресу та президенту США за надання Україні оборонної летальної зброї. Це було вчасне й правильне рішення», – цитує слова Полторака Міноборони України.

Водночас, за даними прес-служби Пентагону, під час зустрічі очільник Міноборони США закликав українську сторону схвалити проект закону про національну безпеку України.

«Він (Маттіс – ред.) похвалив міністра Полторака за стійку відвагу його країни перед обличчям російської агресії та знову запевнив у підтримці Сполученими Штатами цілей української оборонної реформи. Він зазначив, що закон про національну безпеку є невідкладним пріоритетом, а також висловив сподівання, що Адміністрація президента та український парламент – Верховна Рада, здійснять негайні заходи та схвалять законодавство, яке забезпечить міцну правову основу для втілення реформ у галузі оборони на підтримку безпечної і демократичної України», – йдеться у прес-релізі Пентагону за підсумками зустрічі.

Повідомляється також, що міністр оборони України вже провів зустріч у Посольстві України у США з відомими американськими аналітиками, експертами, представниками урядових та неурядових організацій.

У грудні 2017 року у Держдепартаменті США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні посилене оборонне озброєння для того, щоб допомогти їй «захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, стримати подальшу агресію». Повідомлялось про допомогу «винятково оборонного характеру».

Раніше телеканал ABC з посиланням на джерела в Держдепартаменті повідомив, що йдеться, в тому числі, про 210 протитанкових ракет Javelin і 35 пускових установок, загальна сума поставок оцінюється в 47 мільйонів доларів.