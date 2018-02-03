У бік патруля спостерігачів на контрольованій бойовиками території відкрили вогонь – СММ ОБСЄ

На контрольованій проросійськими бойовиками території Донбасу у бік патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 2 лютого був відкритий вогонь, йдеться у повідомленні на сайті організації.

Згідно з повідомленням, інцидент стався, коли в першій половині дня шестеро членів місії і два броньовані авто місії перебували на покинутій бензоколонці за приблизно 2,5 кілометри від контрольованої бойовиками угруповання «ДНР» Ясинуватої (за приблизно 2 кілометри від лінії розмежування).

«О 14:08 п’ятеро членів СММ стояли між броньованими авто, коли почули шум від трьох куль, що пролітали із заходу на схід над їхніми головами, і побачили, що одна з куль влучила в землю за 10-15 метрах на схід від місії. Патруль негайно покинув район і благополучно повернувся на свою базу в місті Донецьк о 14:55», – йдеться в повідомленні.

На сайтах угруповання «ДНР» немає жодних повідомлень про інцидент, описаний спостерігачами місії ОБСЄ, натомість бойовики на своїх сайтах розмістили повідомлення, що буцімто представник моніторингової місії скоїв наїзд на припаркований автомобіль в Донецьку, після чого зник з місця події. У самій місії ці закиди не коментували.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.