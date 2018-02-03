На Волині через дощ виникли проблеми з електрикою, в Карпатах – сильний сніг і хуртовини – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що через рясні опади на Волині, у вигляді переважно дощу, минулої доби знеструмлені 20 населених пунктів, над відновленням енергоподачі в які зараз працюють бригади обленерго.

Крім того, ускладнення метеоситуації вдень 3 лютого очікують в Карпатах – дуже сильний мокрий сніг, хуртовини та пориви вітру до 22 м/с.

«До 4 лютого у зв’язку з хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської та на високогірїї Закарпатської областей зберігається, а 3-4 лютого у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – попередили в ДСНС.

Раніше і синоптик Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди, зокрема вже на початку тижня. За її даними, з 5 лютого в Україні відчутно похолодає.