Іспанія екстрадувала до США росіянина, якого звинувачують у кіберзлочинах

Іспанія видала Сполученим Штатам громадянина Росії, якого звинувачують в США у скоєнні низки кіберзлочинів, в тому числі вимаганні і шахрайських діях.

Уродженця Санкт-Петербурга 37-річного Петра Левашова поліція Іспанії передала американським судовим виконавцям 2 лютого. Його видача була схвалена в жовтні Національним судом Іспанії.

Левашов був заарештований в квітні минулого року в іспанській Барселоні, куди приїхав з родиною у відпустку. незабаром після цього відбулося перше слухання у справі в суді Коннектикута, де він визнав себе невинним за висунутими звинуваченнями. Чоловіку інкримінують створення і управління глобальною мережею заражених комп’ютерів, що займалися розсилкою спаму, поширенням шкідливих програм і збором персональних даних користувачів. Якщо його визнають винним, то в США Левашову загрожує тюремний термін у понад 50 років. У серпні минулого року програміста заочно заарештували в Росії за злом і блокування доступу до інформації на сайті медичного закладу в Санкт-Петербурзі.

Адвокати Левашова заявили про його невинуватість і назвали справу політично мотивованою.

Москва також домагається видачі Левашова, а також неодноразово скаржилася на затримання російських громадян за кордоном, звинувачуючи чиновників США у їх «викраденні», у Вашингтоні це заперечували.