У США помер мільярдер-філантроп Гантсман, батько американського посла в Росії

Джон Гантсман-старший, мільярдер-філантроп і батько нинішнього посла США в Росії, помер 2 лютого у віці 80 років. Повідомляється, що Гантсман-старший помер після тривалої хвороби у Солт-Лейк-Сіті.

Гантсман, походячи з бідної родини, зумів стати одним з найуспішніших і найвпливовіших людей штату Юта.

Він заснував корпорацію Huntsman з переробки сировини, вартість якої оцінюють в щонайменше 11 мільярдів доларів.

Джон Гантсман-старший разом з родиною віддав понад 1,4 мільярда доларів на доброчинність, зокрема Інститутові раку Солт-Лейк-Сіті, який носить його ім’я.

Гантсман-старший – батько 9 дітей, серед них і нинішній посол США в Росії, екс-губернатор штату Юта, колишній кандидат в президенти, а також екс-посол США в Китаї та Сінгапурі Джон Гантсман.