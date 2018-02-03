Тіллерсон попередив Мексику про можливе втручання у її вибори з боку Росії

Державний секретар США Рекс Тіллерсон закликав Мексику ретельно стежити за виборами в своїй країні, запланованими на липень, через можливе втручання Росії у цей процес.

«Ми чуємо це (повідомлення про передвиборчі заходи) від наших європейських колег. Моя порада – звернути увагу на те, що відбувається», – сказав Тіллерсон 2 лютого в Мехіко. Мексиканська столиця стала першою зупинкою на шляху його туру Латинською Америкою.

«Все, що я можу сказати вам, це те, що ми знаємо – Росія залишила «відбитки своїх пальців» у низкі країн світу», – сказав Тіллерсон.

Свої зауваження він зробив після того, як на початку січня радник Білого дому з нацбезпеки Герберт Макмастер заявив, що влада Росії вдається до «складних зусиль» із впливу на президентські вибори в Мексиці.

Згідно з опитуваннями, найбільші шанси на перемогу на виборах президента Мексики має колишній мер Мехіко, представник лівих сил Андрес Мануель Лопес Обрадор. Після заяв Макмастера про можливий вплив Росії на вибори в Мексиці Обрадор відкинув твердження, що його кампанія може мати підтримку з боку Кремля. Про це він так заявив, коли речник Хосе Антоніо Меаде, суперника Обрадора з владної Інституційної Революційної партії, попередив про можливе втручання Росії в заплановані на липень президентські вибори з метою підтримки лівого кандидата.

Американські спецслужби дійшли висновку, що Москва могла втручатися у президентські вибори в США 2016 року на користь Дональда Трампа і щоб нашкодити шансам демократичного суперника Гілларі Клінтон на перемогу. Росія також звинувачується у своєму впливі на виборчий процес в Італії, Фінляндії, Великобританії, Франції та інших країнах. Москва це заперечує.