Президент підписав указ про стипендії дітям загиблих журналістів

Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення стипендій дітям журналістів, які загинули через виконання професійних обов’язків, інформує 3 лютого сайт президента.

Згідно з документом, стипендії вже призначені дітям Віктора Гурняка та Олександра Чернікова, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції.

«Документ було розроблено за ініціативи громадськості на виконання попереднього рішення глави держави від 16 вересня 2017 року щодо запровадження додаткових заходів стосовно соціального захисту дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, і підвищення ефективності державної підтримки працівників засобів масової інформації та їхніх сімей», – йдеться в повідомленні.

Фотокореспондент Віктор Гурняк загинув 19 жовтня 2014 року від мінометного снаряду, коли під обстрілом вивозив поранених на Луганщині. Його було посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня. Фотовиставку Гурняка з лінії фронту показували у Європарламенті та в українському музеї в Чикаго.

22 січня 2015 року в бою під Донецьким аеропортом під час виконання військового завдання загинув боєць 25-ї окремої аеромобільної бригади Олександр Черніков (позивний «Репортер»). За життя він працював журналістом на 9-му телеканалі Дніпра, на 51-му каналі Дніпропетровської ОДТРК. Олександр Черніков посмертно був відзначений орденом «За мужність» III ступеня. У Дніпрі на честь загиблого журналіста назвали вулицю, а в університеті, де він навчався, відкрили меморіал на його честь.