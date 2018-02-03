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04 Лютий 2018, Київ 03:17
Новини | Міжнародні

Росія: у Петербурзі знайшли вбитим опозиційного активіста

Опозиціонер Костянтин Сініцин знайдений убитим у російському Санкт-Петербурзі, повідомив 2 лютого місцевий депутат Борис Вишневський.

За його словами, тіло Сініцина з травмами на голові знайшли в під’їзді його будинку ще 26 січня, поліцейські затримали одного підозрбваного.

За попередніми даними влади, мотивом вбивства могло стати пограбування.

53-річний Сініцин був постійним учасником опозиційних акцій протесту. У 2015 році він підтримував далекобійників, які протестували проти системи «Платон». Регулярно виходив на акції на захист світського статусу Ісаакіївського собору.

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