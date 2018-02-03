Сирійські повстанці заявляють, що збили російський бойовий літак

Повстанці, що воюють проти уряду Сирії, заявляють, що збили російський військовий літак Су-25. За повідомленням, інцидент стався у провінції Ідліб, на північному заході Сирії.

Сирійська група спостереження за правами людини, що базується в Лондоні, повідомила, що пілот катапультувався.

На інформаційних ресурсах сирійських повстанців з’явилося повідомлення про його загибель, повідомляє дослідницька група Conflict Intelligence Team.

Міноборони Росії цю інформацію не коментувало. Джерело у відомстві підтвердило російському агентству РБК, що в Сирії збили російський літак.

Повстанці з угруповання «Джейш ен-Наср» поширили відеозапис падіння літака, а також зображення уламків, на яких видно червону зірку в блакитному обрамленні, що вважається розпізнавальним знаком російської військової авіації.

Російські сили проводять військову операцію в Сирії з осені 2015 року. Кремль офіційно оголосив про підтримку режиму президента Башара Асада і направив до Сирії авіацію, наземні війська і кораблі. Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв про «виведення» російських військ із Сирії у зв'язку з «виконанням» поставлених бойових завдань. Офіційна російська статистика повідомляє про загибель в Сирії понад 40 російських військовослужбовців.