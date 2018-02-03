У Пакистані через напад смертника загинули 11 солдатів

Щонайменше 11 пакистанських солдатів загинули, 13 – поранені внаслідок нападу смертника на військову базу в Долині Сват у північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва.

Пакистанська армія повідомила, що нападник підірвався 3 лютого біля спортивного майданчика, де солдати грали у волейбол, а цивільні жителі за цим спостерігали.

Відповідальність за напад на себе взяло угруповання «Техрік-е-Талібан», назвавши його «помстою».

Прем’єр-міністр Пакистану Шахід Хакан Аббасі назвав напад «боягузливим» і пообіцяв викорінити тероризм у Пакистані.