Посольство України закликає ЗМІ Молдови не називати Крим «російським»

Посольство України в Кишиневі закликало ЗМІ Молдови не називати анексований Крим «російською» або «спірною» територією. Про це йдеться в повідомленні українських дипломатів Координаційній раді з питань телебачення і радіо Молдови.

«Весь цивілізований світ запровадив санкції проти Росії як покарання за анексію Криму, суверенної частини України. Крим не є ні територією Росії, ні «спірною територією». Автономна Республіка Крим і місто Севастополь є територією України, тимчасово окупованою Росією», – йдеться в заяві посольства України.

Дипломати також нагадали про резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року «Про територіальну цілісність України», а також про резолюції від 19 грудня 2016 і від 19 грудня 2017 року «Про ситуацію в сфері прав людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі».

«Україна розраховує на те, що всі міжнародні сторони і суб'єкти завжди залишатимуться неупередженими і об'єктивними, а також проявлять повагу до територіальної цілісності і суверенітету України. Недотримання цих вимог суперечить основоположним принципам міжнародного права», – йдеться у зверненні.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.