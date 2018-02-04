Двоє військових поранені через обстріли на Донбасі – штаб

Двоє українських військовослужбовців поранені упродовж доби 3 лютого внаслідок обстрілів підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу української воєнної операції. Повідомляється, що поранених військовослужбовців оперативно доставили до військових шпиталів, лікарі надають їм необхідний обсяг медичної допомоги.

За даними українських військових, за минулу добу зафіксовано 5 обстрілів українських оборонних укріпалень з боку бойовиків.

«На Луганському напрямку ворог після обіду активізувався у районі Світлодарської дуги. Зокрема, противник застосував 120-ти та 82-мм міномети, озброєння БМП, зенітну установку і великокаліберні кулемети та близько години обстрілював наші опорні пункти довкола Луганського. З гранатометів різних видів і кулеметів бойовики вели вогонь поблизу Лозового, а зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів порушували перемир’я неподалік Зайцевого», – йдеться у повідомленні штабу.

Також повідомляється про обстріли з мінометів на донецькому напрямку – у передмісті Авдіївки та біля Новотроїцького.

В угрупованні «ДНР», що контролює частину Донецької області, звинувачують українських військових у порушенні режиму тиші 18 разів. Бойовики з угруповання «ЛНР» вказують про один обстріл військовими ЗСУ підконтрольних бойовикам територій.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.