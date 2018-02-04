Демонстранти на Корсиці вимагали більшої автономії від Парижа

Тисячі демонстрантів на французькому острові Корсика пройшли маршем до адміністративного центру Аяччо, вимагаючи більшої автономії від Парижа.

Протести відбувалися 3 лютого, напередодні запланованого візиту на Корсику президента Франції Еммануеля Макрона.

За даними місцевої влади, у протесті взяли участь понад 6 тисяч людей, однак агентство AFP повідомляє про близько 25 тисяч протестувальників.

Населення Корсики становить 325 тисяч, цей регіон становить менше 0,5 відсотка загальної економіки Франції.

Альянс двох основних націоналістичних партій Корсики здобув переконливу перемогу на місцевих виборах 10 грудня, виступаючи за додаткову автономію і вимагаючи переговорів з Парижем з цього питання.

Лідери руху прагнуть отримати додаткову автономію у фінансових питаннях, рівний статус корсиканської та французької мов, а також обмеження права купувати нерухомість в деяких районах людям, які проживають на острові не менше п’яти років.

Представники центральної влади Франції заявили, що вони відкриті для деяких можливих змін у відносинах з Корсикою.

Групи, що підтримують незалежність Корсиканської Республіки, упродовж 40 років здійснили близько 10 тисяч нападів, включаючи вибухи біля поліцейських дільниць та будинків відпочинку, перш ніж склали зброю в 2014 році.

Візит Макрона відбудеться 6 лютого, рівно через 20 років після того, як активістом був застрелений префект острова Клод Еріньяк.