ДСНС: 394 населені пункти залишились без електрики через негоду

В ніч на 4 лютого через ускладнення погодних умов (дощ, сніг, налипання мокрого снігу), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 394 населених пунктів. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що проблеми з електропостачанням зафіксовано в семи областях країни. Найбільше потерпіла Львівська область, де без електрики залишилося 220 населених пунктів. В Івано-Франківській області знеструмлено 46 населених пунктів, у Закарпатській і Тернопільській областях – 44 і 43 населених пункти відповідно, у Рівненській області – 22 населених пункти, у Чернігівській – 18 і в Сумській області 1 населений пункт знеструмлений.

За даними відомства, до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Українського гідрометцентру також попереджають про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень) в горах Івано-Франківської. Львівської та високогір'ї Закарпатської областей.