Порядок у центрі Києва охороняють 2 тисячі правоохоронців – поліція

У центрі Києва близько 2 тисяч поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії залучені 4 лютого до забезпечення правопорядку.

Про це повідомляє управління Національної поліції у Києві.

«Сьогодні у центральній частині столиці, відповідно до поданих до Київської міської державної адміністрації заявок, заплановано кілька заходів, у яких візьмуть участь кияни та представники з інших регіонів. Аби належним чином забезпечити безпеку учасників та не допустити провокацій, за порядком стежать поліцейські та військовослужбовці НГУ. Загалом у центральній частині міста несуть службу близько 2000 правоохоронців», – йдеться у повідомленні.

У неділю свої акції, зокрема, анонсували політична сила екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил» – черговий «Марш за імпічмент», громадська організація «АвтоЄвроСила» – за доступну реєстрацію автомобілів на єврономерах.