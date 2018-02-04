Глави МЗС країн-членів АСЕАН зустрічаються в Сінгапурі

Міністри закордонних справ десяти країн-членів Асоціації держав Південної-Східної Азії (АСЕАН) почали 4 лютого триденну зустріч в Сінгапурі.

Порядок денний, ймовірно, буде включати питання безпеки, регіональної економічної інтеграції та розширеної взаємодії, заявив напередодні зустрічі прем’єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун.

Очікується, що переговори зосередяться на стосунках із зовнішніми партнерами АСЕАН та на перспективах вільної торгівлі та відкритих ринків.

АСЕАН була утворена в 1967 році п’ятьма країнами-членами, а пізніше розширилася до 10 членів, коли до організації у 1999 році приєдналася Камбоджа.

Зустріч відбувається на тлі виходу Сполучених Штатів з угоди про Транстихоокеанське партнерство і наполяганні президента Дональда Трампа на тому, що торговельні угоди будуть переглядатися як більш «справедливі» для Сполучених Штатів.

Поряд із Сінгапуром до АСЕАН входять Бірма, Таїланд, Малайзія, Індонезія, В’єтнам, Лаос, Бурней і Філіппіни.

Згідно з даними АСЕАН, сумарний валовий внутрішній продукт регіону становить 2,6 трильйона доларів, що робить її шостою за величиною економікою у світі. Прогнозується зростання в середньому ще на 5 відсотків до 2030 року.