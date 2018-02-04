Україна за рік піднялась на 16 позицій у світовому рейтингу економічних свобод – дослідження

Україна за рік піднялася на 16 позицій у рейтингу економічних свобод, посівши 150-те місце серед 180 країн світу після 166-го місця у 2017 році. Про це йдеться в дослідженні, проведеному аналітичним центром The Heritage Foundation (США).

За даними експертів, незважаючи на поліпшення позицій, Україна посідає останнє, 44-те місце серед країн Європи, та її загальна оцінка нижча за регіональні та середні.

Очолили рейтинг Гонконг, Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія, Австралія та Ірландія.

Рівень свободи економік країн розраховується як середнє арифметичне показників, серед яких свобода бізнесу, торгівлі, фінансового сектору, інвестицій, праці, монетарна та фіскальна свобода, гарантії прав власності, розмір бюрократичного апарату і ступінь захисту від корупції.