Відповідальність за Голокост несе Німеччина – Зігмар Ґабріель

Немає жодних сумнівів у тому, що виключну відповідальність за Голокост несе Німеччина. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Ґабріель, коментуючи суперечливе законодавство про Голокост, ухвалене у сусідній Польщі.





«Немає ані найменшого сумніву щодо того, хто відповідав за концентраційні табори, експлуатував їх і вбивав там мільйони європейських євреїв», – заявив Зігмар Ґабріель, повідомляє німецьке МЗС.





«Ці організовані масові вбивства були вчинені нашою країною і ніким іншим», – сказав міністр і додав, що «окремі колаборанти цього факту не змінюють».





Ґабріель додав, що це також означає, що «люди, які зазнали нестерпних страждань Голокосту, безперечно мають право говорити про ці страждання».





1 лютого польський Сенат ухвалив зміни до закону про Інститут національної пам’яті, що регламентують тему Голокосту та інших злочинів нацистської епохи.





Сполучені Штати, Ізраїль, Україна та інші різко критикували законопроект, який піддає всіх, хто звинувачує Польщу чи її співгромадян у нацистських злочинах, кримінальному переслідуванню та можливим тюремним покаранням терміном до трьох років.





Критики кажуть, що це може дозволити польському уряду заперечувати випадки, коли польську співучасть у військових злочинах було доведено, а також обмежити свободу слова та дослідження, пов’язані з Голокостом.





Також закон передбачає запровадження кримінальної відповідальності за заперечення злочинів «українських націоналістів».





Міністерство закордонних справ Польщі наголошує, що закон про Інститут про національної пам’яті не порушує свободу слова. Щоб закон набрав чинності, його ще має підписати президент Польщі Анджей Дуда.