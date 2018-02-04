«Вояж німецьких політиків до Криму матиме для них плачевні наслідки» – посол України в Німеччині

Посол України в Німеччині Андрій Мельник називає «безвідповідальним вояжем» візит кількох німецьких політиків в анексований Росією Крим.

Дипломат 3 лютого написав у Twitter, що такі дії представників партії «Альтернатива для Німеччини» можуть мати для них «плачевні правові наслідки».

«Безвідповідальний вояж кількох німецьких політиків з партії«Альтернатива для Німеччини» місцевого масштабу в незаконно окупований український Крим може мати для цих горе-депутатів дуже і дуже плачевні правові наслідки. Шкода, що наші попередження досі не сприймаються серйозно», – написав Мельник.

Напередодні російські ЗМІ повідомили, що німецькі політики від партії «Альтернатива для Німеччини» з трьох регіональних парламентів країни прибули в анексований Крим.

Запрошуючи іноземних громадян на територію Криму, російська влада півострова намагається легалізувати його анексію.

Міністерство закордонних справ України постійно закликає іноземців та осіб без громадянства в’їжджати в анексований Росією Крим виключно відповідно до законів України і норм міжнародного права.

МЗС України раніше заявляв, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.