Прихильники Саакашвілі проводять у Києві «Марш за майбутнє»

У центрі Києва відбувається «Марш за майбутнє». Активісти прямують з парку Тараса Шевченка до Європейської площі, де вони анонсували народне віче за участі лідерів «Руху нових сил», повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Вимоги мітингувальників – відставка президента Петра Порошенка, а також вибори нового парламенту та формування нового уряду.

Марш супроводжують правоохоронці. У неділю до забезпечення порядку в центрі Києва залучили близько двох тисяч поліцейський та військовослужбовців Національної гвардії України, повідомили у поліції української столиці.

У неділю свою акцію в центрі проводить також громадська організація «АвтоЄвроСила», яка вимагає доступної реєстрації автомобілів на єврономерах.

Недільні марші політична сила Саакашвілі «Рух нових сил» проводить із жовтня минулого року, тричі вони проходили під гаслом «За імпічмент». А марш «За майбутнє» – перша хода, організована у 2018 році.